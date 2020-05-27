Общество

Игорь Максимов возглавил Псковские теплосети в должности и. о. директора

Игорь Максимов возглавляет МП города Пскова «Псковские тепловые сети» в должности и. о. директора. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава администрации города Пскова Александр Братчиков.

Он напомнил, что ранее предприятие возглавлял Александр Коростелев, который изъявил желание уйти на пенсию. «Благодарен Александру Викторовичу, он отработал на предприятии 42 года. Сейчас и. о. является Игорь Максимов. У него большой опыт работы в Пскове и области, возглавлял теплосети, был директором «Горводоканала»», - пояснил гость студии.

Игорь Максимов, по его словам, исполняет обязанности директора ПТС временно. «А решение по поводу того, кто будет постоянно, еще не принято», - заключил Александр Братчиков. Также он добавил, что смена руководства предприятия не стала результатом больших долгов на предприятии.

Игорь Максимов родился 18 января 1961 года в поселке Струги Красные Псковской области. В 1983 году с отличием окончил Ленинградский государственный сельскохозяйственный институт, факультет механизации.

В 1973 году - инженер-контролер Стругокрасненского районного объединения «Сельхозтехника». В 1983 году перешел на партийную работу: был инструктором райкома партии, первым секретарем райкома ВЛКСМ, вторым секретарем Псковского обкома ВЛКСМ, секретарем Стругокрасненского райкома КПСС. Работал главным инженером в дорожной передвижной строительной колонне в Стругокрасненском и Плюсском районах. В 1988 году переведен в обком комсомола в Псков. Руководил строительными отрядами, работающими в области.

1990 год - председатель Стругокрасненского райисполкома.

1992 год - глава администрации Стругокрасненского района.

1995 - 1999 годы - начальник Главного управления строительства и архитектуры Псковской области.

С 2000 года по январь 2005 года - директор муниципального унитарного предприятия «Псковские тепловые сети».

С 1999 года по январь 2005 года – депутат Псковского областного Собрания депутатов, член комитета по экономической политике Псковского областного Собрания депутатов.

20 января 2005 года - и.о. первого заместителя главы администрации Псковской области.

27 января 2005 года - первый заместитель главы администрации Псковской области.

В июне 2009 года он был назначен заместителем главы администрации Пскова, а в октябре этого же года уволился с данного поста по собственному желанию.

С декабря 2009 по март 2013 года являлся директором муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал».

С 2013 по 2018 год был заместителем гендиректора - директором дивизиона «Тепло» ООО «Сибирская генерирующая компания».