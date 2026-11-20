В пятницу, 20 ноября, в эфире радиостанции «Маруся ФМ» (12+) состоится хит-парад «ТОП-20». В рамках музыкальной программы прозвучат 20 главных хитов за 20 минут.

Хит-парад «ТОП-20» на «Марусе ФМ» — это еженедельная программа, в которой представлены наиболее яркие и прослушиваемые композиции недели, а ведущие знакомят слушателей с главными музыкальными новинками.

Хит-парад «ТОП-20» является частью эфирной сетки «Маруси ФМ» и транслируется во всех городах, где вещает радиостанция. По состоянию на ноябрь 2026 года вещание ведется более чем в 155 городах России, в том числе в Пскове.

Помимо FM-диапазона, программу можно слушать онлайн на сайте радиостанции и в мобильном приложении, что делает ее доступной из любой точки мира.

Напомним, что 16 ноября в Пскове на частоте 105,3 FM начала вещание радиостанция «Маруся ФМ». Она входит в состав медиахолдинга «Гражданская пресса», как и давно ставшие популярными у псковичей «Европа Плюс», «Наше Радио», «Ретро FM» и «ПЛН FM». В эфире радиостанции нет иностранной музыки, а новые музыкальные треки мгновенно попадают в ротацию.

Помимо музыки, эфир наполнен различными форматами: новости из мира спорта, авто, кино и технологий; трансляции интервью с известными людьми, юмористические шоу, а также музыкальные программы.

Слушайте хит-парад «ТОП-20» каждую пятницу в 18:00 в эфире радиостанции «Маруся ФМ» в Пскове на частоте 105,3 FM.