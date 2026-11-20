Участники проекта «Архитекторы будущего» прошли насыщенный образовательный интенсив. Команды встретились с наставниками в формате «карусели» знаний, чтобы получить прикладные навыки для развития своих инициатив, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского государственного университета.

Фотографии: ПсковГУ

Ключевым треком стало использование современных технологий. О том, как нейросети помогают в обучении и упаковке идей, рассказал заместитель управляющего Псковским отделением Сбербанка Михаил Паньков. А HR-эксперт Сбера Анна Лопухова раскрыла секреты генерации креативных идей и построения сильной команды.

Особое внимание уделили практическому применению проектов. Эксперт-наставник Росмолодёжь.Гранты, представитель МФТИ Сергей Морозов объяснил, как студенческим инициативам выжить после защиты и выйти на федеральный уровень. В свою очередь, начальник отдела по делам молодежи администрации Пскова Екатерина Долгина рассказала о механизмах региональной поддержки и правильной презентации проектов для получения помощи.

Как отмечают организаторы, такой формат позволяет студентам получить обратную связь от экспертов федерального и регионального уровня, что значительно повышает шансы на успешную реализацию идей. Уже 20 ноября команды соберутся на следующий интенсив, чтобы начать совместную работу над реальными продуктами.

Напомним, «Архитекторы будущего» — один из 7 проектов Псковского государственного университета, реализуемых по гранту Росмолодёжи «вМесте».