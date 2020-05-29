Общество

Медики объяснили, почему спать с мокрыми волосами опасно для здоровья

Ложиться спать с мокрыми волосами нельзя. Это вредно для здоровья, предупреждают эксперты, которых цитирует Cursorinfo.

По словам ученых, во сне человек достаточно неподвижен и мокрая кожа головы переохлаждается, поэтому от малейших сквозняков на утро можно получить как минимум насморк, пишет «Росбалт».

Спасть с мокрой головой вредно и для волос — по причине охлаждения происходит воспаление волосяных луковиц, в результате волосы выпадают, а на коже головы появляются покраснения, гнойники и зуд. В мокром состоянии волосы обладают повышенной хрупкостью, а во сне запутываются и обламываются. Кроме того, на коже каждого человека может обитать грибок Malassezia Furfur, а влажность провоцирует его размножение, в результате чего возникает перхоть и шелушение кожи.

Наконец, подушка, накапливающая много влаги от мокрых волос, становится отличной средой для бактерий, грибков и клещей, которые могут вызывать аллергический насморк и кашель.