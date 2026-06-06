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В Псковской области сотрудники Росгвардии почтили память Александра Пушкина в день его рождения

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Сотрудники управления Росгвардии по Псковской области почтили память великого русского поэта Александра Пушкина. В знак уважения и признательности они возложили цветы к его могиле в Святогорском монастыре, расположенном в Пушкинских Горах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Святогорский монастырь, где покоится прах поэта, а также объекты музея‑заповедника «Михайловское» находятся под охраной подразделений вневедомственной охраны Росгвардии. «Это гарантирует надёжную защиту исторических и культурных ценностей, безопасность посетителей, сохранность объектов, имеющих огромное значение для российской культуры и истории», - отметили в пресс-службе управления.

Александр Пушкин тесно связан с псковской землёй, здесь он провёл годы ссылки, черпал вдохновение и работал над многими произведениями. Сегодня места, связанные с жизнью и творчеством поэта, — это точки притяжения для тысяч туристов и поклонников его творчества со всей России и из‑за рубежа.

 

«Росгвардия, обеспечивая безопасность этих знаковых объектов, вносит свой вклад в сохранение памяти о Пушкине и делает возможным их посещение нынешними и будущими поколениями», - добавили в управлении.

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