Общество

70 юных островичей получили подарки от Детского фонда

В День защиты детей областное отделение Российского детского фонда устроило выдачу продуктовой и вещевой помощи, а также сладких подарков и игрушек нуждающимся семьям Островского района. Помощь получили 70 детей из 20 семей, сообщили Псковской Ленте Новостей в организации.

Порадовать островских ребят удалось благодаря отзывчивым псковичам, которые переводили деньги на счет Детского фонда для закупки продуктовых наборов, приносили в офис Фонда игрушки, детские вещи и обувь. Продуктовые наборы также получилось закупить благодаря австрийской благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» и её президенту Паскаль Вайер.

Кроме того, к акции присоединились сотрудники Октябрьской железной дороги, которые передали книги и буклеты о правилах поведения на железной дороге, а также светоотражатели детям.

Акция проходила с соблюдением всех мер предосторожности – между участниками соблюдалась дистанция, все были в медицинских масках и перчатках. Средства индивидуальной защиты для семей-участников были приобретены благодаря Паскаль Вайер.

В проведении выездного мероприятия приняли участие сотрудники и волонтеры Детского фонда: автоволонтёр Константин Василенко оказал транспортную поддержку, а член правления Детского фона Надежда Ефимова помогала на выдаче помощи.

«Когда в семье много детей, любая помощь лишней не будет», - отметила Галина Михайлова, воспитывающая двух детей и трех внуков, и поблагодарила сотрудников отделения Псковского детского фонда за продуктовые наборы и вещи.

Выездное мероприятие состоялось в рамках проекта «Щедрый склад», который реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.