Яркий конкурс талантов среди финалисток конкурса «Мисс и Миссис Псков» прошёл в ТРК «Акваполис». Участницы проекта продемонстрировали свои творческие способности в полной мере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: Фёдор Егоров

«На сцене зрители увидели танцы, песни, инсценировки, игру на виолончели и флэш-мобы. Участницы декламировали стихи и монологи, исполняли песни собственного сочинения и активно вовлекали в выступления свои семьи и друзей. Это сделало программу тёплой и добродушной, а зрители с удовольствием поддерживали всех участниц», - отметили организаторы.

По итогам творческого испытания:

титул «Миссис талант» получила Лидия Иваницкая с семейным номером по мотивам спортивных бальных танцев;

второе место — у Натальи Сухомлиновой, третье — у Ольги Ульченко;

титул «Мисс талант» выиграла Дарья Парфёнова с музыкальным номером на саксофоне;

второе место — у дуэта Карины Каневой и Анастасии Парфёновой, третье — у Юлии Елизаровой.

Первая тройка победителей в каждом конкурсе получила уникальную возможность показать свои номера в рамках финального шоу. Также в финал фестиваля были приглашены Марина Пужинина с номером на виолончели и Виктория Дьякова с народным выходом.