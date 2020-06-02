Общество

О доходах за 2019 год налогоплательщикам нужно отчитаться до 30 июля

Декларационная кампания в России продлена на три месяца, до 30 июля, в соответствии с постановлением, подписанным председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«Решение продлить на три месяца срок представления налогоплательщиками налоговых деклараций было принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, - рассказала Псковской Ленте Новостей руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова, - а также в рамках мер по обеспечению устойчивого развития экономики. А вот оплатить налог, исчисленный в декларации, по-прежнему необходимо до 15 июля 2020 года».

Напомним, в соответствии с Налоговым кодексом отчитаться о доходах, полученных в 2019 году, необходимо было до 30 апреля.

Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если в прошлом году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду и т. д.

Отчитаться о доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Заполнить декларацию 3-НДФЛ можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» онлайн. После обновления сервиса сделать это стало проще и быстрее, для чего достаточно выбрать одну из шести жизненных ситуаций, каждая из которых, это короткие сценарии заполнения декларации, а точнее предзаполненные шаблоны деклараций.