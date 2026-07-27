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74% псковичей хотят, чтобы 11-классникам засчитывали лучший балл при пересдаче ЕГЭ — опрос

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Большинство псковичей (74%) одобряет предложение засчитывать при пересдаче ЕГЭ наилучший результат, а не последний, как того требуют текущие правила («На экзаменах дети очень волнуются и могут что-то забыть»; «Если засчитывать лучший балл, дети не будут бояться пытаться снова»). К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результату опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения.

Против высказались только 11% опрошенных («На мой взгляд, текущие правила справедливее»).

Женщины выступают за новый порядок заметно активнее мужчин.

Среди молодежи до 35 лет инициативу одобряют 77%, а вот среди опрошенных старше 45 лет — только 65%.

Среди обладателей дипломов о высшем образовании «за» — 79%, среди тех, у кого среднее профессиональное, — 69%.

При этом среди родителей старшеклассников уровень одобрения инициативы ниже — поддерживают 55%, против выступают 15%, а 30% не могут сформировать однозначное мнение («Такое решение может расхолаживать детей»).

Среди учителей, работающих в 10—11 классах, тоже оказалось немало скептиков: идею учитывать наилучшие баллы при пересдаче ЕГЭ одобряют 66%, против — 15%, а 19% затруднились ответить («Количество пересдач возрастет, это дополнительная нагрузка на систему образования. Школьники будут менее ответственно подходить к сдаче экзаменов»).

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