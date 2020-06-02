Общество

Депутаты утвердили отчет губернатора Псковской области о работе за 2019 год

Псковское областное Собрание депутатов утвердило отчет о деятельности администрации региона за 2019 год. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на сессии регионального парламента 2 июня.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал об основных экономических показателях региона, мерах по развитию авиасообщения, железнодорожного транспорта. Депутаты услышали подробный доклад о работе в сфере здравоохранения.

Все фракции в Псковском областном Собрании поддержали проект постановления. Против голосовала фракция «Яблоко».