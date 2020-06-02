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Общество

Обложить акцизом мангалы предложил депутат Госдумы Александр Васильев

02.06.2020 20:27|ПсковКомментариев: 5

Обложить акцизом мангалы предложил депутат Государственной Думы от Псковской области, лидер движения «Убитые дороги Пскова» Александр Васильев. Соответствующий пост он опубликовал в Инстаграм-аккаунте.

Он рассказал, что вместе с детьми убирал мусор, который оставили после себя отдыхающие на природе.

«Три месяца учимся мыть руки. Что должно произойти, чтобы люди научились доносить мусор до контейнера?! Если бы пластиковую бутылку принимали рублей по 10, в наших лесах бы выкопали даже самые старые свалки. Мангалы, видимо, стоит обложить акцизом, как водку с минимальной розничной ценой. Такое ощущение, что одноразовые мангалы идут в подарок к розжигу, поэтому их не принято забирать с собой», - посетовал Александр Васильев.

Он отметил, что контейнеры для отходов есть в каждой «большой» деревне, а люди «настолько слабы, что не могут сложить в пакет свой мусор и довезти до контейнера».

«Впрочем, в каждом человеке живет животное. Но только в слабом человеке это животное руководит его поступками. И только сильный человек может жить, не ведясь на поводу животных инстинктов. Спасибо детям! Сами захотели навести порядок. Надеюсь, мы их воспитаем настоящими людьми», - написал депутат Госдумы Александр Васильев в своем посте.

Источник: Псковская Лента Новостей
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