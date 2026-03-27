Молодежь Псковской области приглашается к участию в образовательном форуме «Ладога»

Молодёжный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога» пройдёт с 29 августа по 4 сентября. Регистрация открыта до 30 июня на платформе ФГАИС «Молодёжь России», сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

«Форум "Ладога" – это площадка, где живые практики российской идентичности превращаются в конкретные продукты. Технологии, духовность, семья, медиа, традиции и единство – здесь обретают форму проектов, которые затем внедряются в школах, вузах и некоммерческих организациях», - отметили организаторы мероприятия.

В этом году программа включает шесть тематических направлений. Участники смогут выбрать смену в соответствии со своими интересами и профессиональной деятельностью:

  • «Технологии» – создание полезных для общества ИИ‑ и цифровых решений;
  • «Духовность» – поиск опоры в семье, традициях и наставничестве, превращение ценностей в живые формы воспитания;
  • «Семья» – оживление семейной истории и включение её в современную жизнь;
  • «Медиа» – создание честного патриотического контента для молодёжи на современном языке;
  • «Традиции» – переосмысление памятных дат и культурных событий, чтобы сделать их близкими и понятными молодым;
  • «Единство» – построение мостов доверия между людьми и сообществами, умение вести диалог ради общего дела.

Принять участие в форуме могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, заинтересованные в развитии своих проектов и компетенций. Регистрация на форум осуществляется через информационную систему «Молодёжь России».

 

Участие в форуме бесплатное, иногородним участникам предоставляется проживание и питание.

Псковская область традиционно активно участвует в окружных форумных кампаниях. «Ладога» даёт возможность молодым жителям региона получить новые знания и заявить о своих проектах на межрегиональном уровне, а также найти партнёров и единомышленников.

