Великолукскому инженерно-экономическому лицею присвоили имя Ивана Виноградова

Великолукскому инженерно-экономическому лицею присвоили имя академика Ивана Виноградова. О развитии учебного заведения рассказал глава города Николай Козловский в своем еженедельном обращении.

Видео: страница в социальной сети «ВКонтакте» Николая Козловского

Лицей начал работу 1 сентября 2022 года на улице Заслонова и, по словам Николая Козловского, стал одним из крупнейших и технологически оснащённых образовательных учреждений города. Учреждение создали в рамках национального проекта «Образование».

«Для Великих Лук, одного из промышленных центров Северо-Запада России, появление такого лицея имеет особое значение. Инженерно-экономическая направленность обучения помогает формировать у школьников интерес к инженерным, техническим и конструкторским профессиям, в которых особенно нуждаются предприятия нашего города», - отметил глава Великих Лук.

В лицее обучается более 900 учеников. В начальной школе открыли классы в память математика Ивана Виноградова, а в старших классах действуют направления, посвящённые физикам Исааку Кикоину и Игорю Курчатову.

Николай Козловский обратил внимание, что учреждение сотрудничает с вузами и предприятиями. Среди партнёров — Псковский государственный университет, Российский государственный педагогический университет имени Александра Герцена, Математический институт имени Константина Стеклова, Петербургский государственный университет путей сообщения, Великолукский политехнический колледж и предприятие «ЗЭТ-конструктор Мекатрон».

«Сегодня инженерно-экономический лицей — это настоящий образовательный комплекс. Здесь созданы все условия для интеллектуального, физического и творческого развития детей. Современные учебные кабинеты оснащены высокотехнологичной мебелью и оборудованием. Работают лаборатории для углублённого изучения химии, биологии и физики», - подчеркнул глава Великих Лук.

В лицее действуют кабинеты робототехники, спортивные залы, бассейн, тир и тренажёрный зал. Школа также развивает внеурочную деятельность: учащиеся посещают творческие студии, театр, хор, а также телевизионные и радиостудии.

Николай Козловский напомнил, что в 2025 году лицей провёл первый выпуск. Выпускники поступили в ведущие вузы страны на инженерные и экономические специальности, сообщил он.

В марте 2026 года учреждение получило имя академика Ивана Виноградова. «Это большая честь и одновременно серьёзная ответственность — продолжать лучшие традиции отечественной науки и воспитывать новое поколение исследователей», - сказал глава города.

Отдельно Николай Козловский отметил вклад директора лицея Юлии Ярышкиной в развитие учреждения.