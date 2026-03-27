 
Общество

Великолукскому инженерно-экономическому лицею присвоили имя Ивана Виноградова

0

Великолукскому инженерно-экономическому лицею присвоили имя академика Ивана Виноградова. О развитии учебного заведения рассказал глава города Николай Козловский в своем еженедельном обращении.

Видео: страница в социальной сети «ВКонтакте» Николая Козловского

Лицей начал работу 1 сентября 2022 года на улице Заслонова и, по словам Николая Козловского, стал одним из крупнейших и технологически оснащённых образовательных учреждений города. Учреждение создали в рамках национального проекта «Образование». 

«Для Великих Лук, одного из промышленных центров Северо-Запада России, появление такого лицея имеет особое значение. Инженерно-экономическая направленность обучения помогает формировать у школьников интерес к инженерным, техническим и конструкторским профессиям, в которых особенно нуждаются предприятия нашего города», - отметил глава Великих Лук.

В лицее обучается более 900 учеников. В начальной школе открыли классы в память математика Ивана Виноградова, а в старших классах действуют направления, посвящённые физикам Исааку Кикоину и Игорю Курчатову.

Николай Козловский обратил внимание, что учреждение сотрудничает с вузами и предприятиями. Среди партнёров — Псковский государственный университет, Российский государственный педагогический университет имени Александра Герцена, Математический институт имени Константина Стеклова, Петербургский государственный университет путей сообщения, Великолукский политехнический колледж и предприятие «ЗЭТ-конструктор Мекатрон».

«Сегодня инженерно-экономический лицей — это настоящий образовательный комплекс. Здесь созданы все условия для интеллектуального, физического и творческого развития детей. Современные учебные кабинеты оснащены высокотехнологичной мебелью и оборудованием. Работают лаборатории для углублённого изучения химии, биологии и физики», - подчеркнул глава Великих Лук.

В лицее действуют кабинеты робототехники, спортивные залы, бассейн, тир и тренажёрный зал. Школа также развивает внеурочную деятельность: учащиеся посещают творческие студии, театр, хор, а также телевизионные и радиостудии.

Николай Козловский напомнил, что в 2025 году лицей провёл первый выпуск. Выпускники поступили в ведущие вузы страны на инженерные и экономические специальности, сообщил он.

В марте 2026 года учреждение получило имя академика Ивана Виноградова. «Это большая честь и одновременно серьёзная ответственность — продолжать лучшие традиции отечественной науки и воспитывать новое поколение исследователей», - сказал глава города.

Отдельно Николай Козловский отметил вклад директора лицея Юлии Ярышкиной в развитие учреждения.

Прокомментировать

Пресс-портреты

Козловский Николай Николаевич

Глава города Великие Луки

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026