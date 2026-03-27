Прокуратура Пскова отменила отказ в возбуждении дела о мошенничестве

Прокуратура Пскова отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, сообщили Псковской Ленте Новостей в надзорном органе.

Заявление от псковича поступило в отдел полиции №1 УМВД России по городу 17 декабря прошлого года. Он заказал велосипед для ребенка через интернет-сайт на сумму 8 000 рублей.

Гражданин вел переписку с продавцом, уточняя характеристики товара и способ оплаты. Продавец потребовал предоплату, обещая доставку. После получения денег продавец перестал выходить на связь и удалил переписку, товар покупатель так и не получил.

Прокуратура города отменила решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Материал проверки направили в отдел полиции №1 УМВД России по Пскову для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

