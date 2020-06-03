Общество

В Великих Луках участок должника выставят на торги за миллион рублей

Великолукские судебные приставы наложили арест на земельный участок должника, который не смог вовремя рассчитаться с задолженностью. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном ведомстве, сумма долга составила более 1,5 миллиона рублей.

Индивидуальный предприниматель обратился в Арбитражный суд Псковской области с иском о признании недействительной сделки с гражданином-должником и о взыскании с него задолженности. Исковое заявление было удовлетворено.

В рамках исполнительного производства, возбужденного в ОСП Великих Лук, судебный пристав вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении движимого и недвижимого имущества, принадлежащего должнику. Кроме того, аресту было подвергнуто автотранспортное средство должника, которое в настоящее время находится на реализации.

«Мер к оплате задолженности гражданином принято не было. В связи с этим судебный пристав-исполнитель вынес постановление о наложении ареста на имеющийся в собственности земельный участок площадью 4 608 квадратных метров, который находится в Великолукском районе», - рассказали в ОСП.

В ближайшее время участок будет также передан на торги. Предварительно он оценен в 1 миллион рублей. Вырученные денежные средства пойдут в счет погашения имеющейся задолженности.