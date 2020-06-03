Общество

Регоператор приступил к ликвидации масштабной свалки на острове Залита

Региональный оператор по обращению с ТКО приступил к ликвидации несанкционированной свалки, которая копилась десятилетиями на острове Залита на Псковском озере. Как сообщила Псковской Ленте Новостей специалист по связям с общественностью филиала ООО «Экопром» Ульяна Ловыгина, процесс уборки 3 июня проконтролировал директор филиала ООО «Экопром» Сергей Пайст.

Он оценил масштабы проделанной и предстоящей работы, а также обсудил с представителем администрации Псковского района способы недопущения новых свалок.

Сергей Пайст отметил, что свалка, которая на сегодняшний день достигает 1000 кв. м, копилась десятилетиями. Основные виды мусора - остатки от вырубки деревьев, ветки, строительный мусор, оставшийся от разборов старых зданий, бытовые отходы. Также в незаконном месте накопления отходов найдены два автомобиля и водонапорная башня.

В процессе ликвидации свалки задействованы порядка 10 человек, в том числе сотрудники регионального оператора, компании «Мехуборка Псков» и сторонних организаций.

«Для выполнения этой масштабной задачи мы наняли баржу грузоподъемностью 600 тонн, на нее погрузили спецтехнику - мультилифт на базе МАЗа и экскаватор, 9 бункеров открытого типа объемом 37 кубов каждый», - рассказал Сергей Пайст. Он уточнил, что свалку планируется ликвидировать в течение месяца.

Консультант комитета межмуниципального экономического развития администрации Псковского района Марина Знаменская отметила, что свалка на берегу озера появилась в 90-е годы. «Здесь раньше был очень красивый берег, устраивали пикники, гулянья, было здорово. А потом жители Москвы и Санкт-Петербурга начали скупать дачи, рушить старые дома и вывозить остатки строений сюда, так и образовалась свалка. Мы её пытались несколько раз убирать, но с каждым годом она растет всё быстрее - домов покупают все больше. Безответственность какая-то», - заявила Марина Знаменская и сообщила, что на острове есть еще одна аналогичная свалка немного меньшего размера.

«Доски и ветки вполне можно утилизировать самостоятельно на своем участке, а не сбрасывать на берег. Но люди живут по-разному: у нас есть очень чистые улицы, просто образцово-показательные — всё чистенько, а есть и совсем грязные», - вздохнула она.

По её словам, с населением регулярно проводится разъяснительная работа, но она не всегда результативна: «Был такой случай, что мы остановили трактор, который вез сюда мусор. Вернули во двор, откуда его вывозили, и выгрузили. Но ночью этот мусор перекочевал на берег, просто сбросили все вниз. Поэтому объяснять что-то очень сложно», - отметила она.

Марина Знаменская подчеркнула, что на острове есть специальные контейнеры для твёрдых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритного мусора, которые Мехуборка вывозит по мере наполнения. «Работать с Мехуборкой достаточно легко, всегда на прямом контакте», - добавила специалист администрации.

По её мнению, после ликвидации свалки на ее месте можно было бы разбить красивый парк, тем более, вблизи уже высажены более 200 сосен, елей. «Надеемся, что это будет красивое место, зона отдыха», - заключила она.

Зимой на острове им. Залита живут 140 человек, летом - более 500. На сегодняшний день там находятся порядка 700 человек, решивших провести период самоизоляции на Талабах.