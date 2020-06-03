Общество

Ульяна Михайлова обратилась к профсоюзным активистам региона: Работать с вами было честью!

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова обратилась к профсоюзным активистам региона в преддверии отчетно-выборной конференции областного профсоюзного объединения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, в обращении говорится: «Уважаемые профсоюзные активисты Псковской области! Мы не знаем, какой будет жизнь Псковского областного совета профсоюзов с 9 июня, но мы с вами четко знаем, какой она должна быть. Две трети своего трудового пути я была активистом профсоюзного движения региона, 10 лет руководила Псковским областным советом профессиональных союзов. Нам удалось восстановить имущественный комплекс, возобновить социальную работу в наших учреждениях — профсоюзных санаториях и на туристических базах. Мы с вами активно представляли интересы нашего профактива в судах, осуществляли общественный контроль, делали мероприятия по охране труда. Псковский областной совет профсоюзов был ведущей организацией в стране по защите интересов трудящихся при помощи коллективных действий.

9 июня действительно начнется другая жизнь. Выборы, которые состоятся 8 июня, впервые в истории нашей организации будут безальтернативными. В ходе таких выборов мой коллега Иванов Игорь Олегович не может ни победить, ни проиграть, но руководить Псковским областным советом профессиональных союзов он будет. И я обращаюсь к вам с просьбой — следить за тем, чтобы наша организация не стала придатком администрации Псковской области и не разменивала ваши интересы в угоду сохранения новой команды объединения. Лично я приобрела потрясающий, важный профсоюзный профессиональный опыт. И я надеюсь, что в будущем — в статусе депутата Псковского областного Собрания или профсоюзного активиста — я смогу быть вам полезной.

Я призываю вас внимательно следить за работой новой команды. Потому что им досталась очень сложная организация в очень сложный экономический период. Главное, чтобы были найдены выходы из нее: для каждого из вас, для профсоюзных учреждений, для Псковского облсовпрофа в защитных и социальных кампаниях, чтобы было сохранено и приумножено профсоюзное имущество. Результаты же нашей работы мы добросовестно разместили на сайте Псковского облсовпрофа и в группах профсоюзного объединения в соцсетях, с ними можно ознакомиться.

Уважаемые коллеги, я и команда Псковского облсовпрофа, которая будет руководить областным профсоюзным объединением до 8 июня включительно, благодарим вас за опыт, за поддержку, за высказанные требования в организации работы и за спрос, который был предъявлен к нашей трудовой деятельности. Я считаю, что вы — лучшие в профсоюзном движении Российской Федерации. И работать с вами было настоящей честью».