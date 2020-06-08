Общество

Россиян ждет короткая рабочая неделя в связи с Днем России

В связи с празднованием Дня России жители страны на этой неделе будут работать всего четыре дня — с 8 по 14 июня.

Рабочими будут дни с 8 по 11 июня. Продолжительность последнего сокращается на час, поскольку он является предпраздничным, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роструд.

Также в ведомстве напомнили, что в соответствии с указом президента Владимира Путина 24 июня также будет нерабочим днем с сохранением заработной платы. В этом случае 23 июня не считается предпраздничным днем, поэтому продолжительность рабочего дня не сокращается на час.