Общество

Антитеррористическое учение «Набат-2020» прошло в Пскове

Сегодня, 9 июня, оперативный штаб Национального антитеррористического комитета в Псковской области провел антитеррористическое учение под условным наименованием «Набат-2020». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

В межведомственных мероприятиях приняли участие силы и средства УФСБ, а также УМВД, УФСИН, управления Росгвардии, Пограничного управления, Минобороны, ГУ МЧС России по Псковской области, представители органов исполнительной власти региона. Во избежание распространения коронавируса (COVID-19) практические мероприятия в рамках учения были отработаны без привлечения личного состава, выделенного в состав группировки сил и средств оперативного штаба.

По замыслу учения, группа неустановленных лиц в количестве трех человек, вооруженных огнестрельным оружием, проникла на территорию аэропортного комплекса ОАО «Псковавиа» (международный аэропорт «Псков»). Под угрозой оружия преступники захватили самолет с 5 заложниками из числа работников аэропортного комплекса и выдвинули свои условия. Они потребовали заправить самолет, а также предоставить им экипаж и 2 миллиона евро. В случае невыполнения условий преступники угрожали расправой над заложниками.

С учетом неприемлемых требований и угрозы для жизни удерживаемых преступниками заложников оперативный штаб Национального антитеррористического комитета в Псковской области принял решение о проведении мероприятия по нейтрализации террористов.

Результатом учений стала детальная проработка всех вариантов действий антитеррористической группировки сил и средств под руководством начальника оперативного штаба – начальника УФСБ России по Псковской области Алексея Кальяна по нейтрализации «террористов» и освобождению заложников.

Подводя итоги, Алексей Кальян отметил, что цели учения достигнуты. Приобретенный опыт будет учтен в дальнейшей подготовке сил и средств оперативного штаба в Псковской области к выполнению задач по противодействию терроризму.

Антитеррористические учения, направленные на совершенствование и координацию деятельности оперативных служб области, проводятся регулярно согласно плану, утвержденному руководством Национального антитеррористического комитета, заключили в ведомстве.