Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Накануне Дня России постоянные ведущие Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко обсудят с радиослушателями, актуален ли сейчас рожденный в начале 1990-х праздник «демократической России» и что он значит для современного общества. Что это — торжество патриотов или просто еще один выходной день?

Кроме того, речь в программе пойдет о ситуации с заболеваемостью коронавирусом, которая не позволяет снять ограничительные меры и принять решение по проведению парада в честь 75-летия Победы.

Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам.