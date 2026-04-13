 
Общество

В Пскове высадят новые деревья на 5 млн рублей

Масштабную посадку новых деревьев запланировали в администрации города Пскова. На эти нужды могут выделить до 5 млн рублей, сообщил глава города Пскова в Мах.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Мах

«Дорогие псковичи, спасибо, что делитесь с нами вопросами и переживаниями – в том числе о деревьях, которые пришлось спилить в разных районах города. Мы держим этот вопрос на особом контроле и приняли решение действовать системно. На ближайшей сессии Псковской городской думы планируется выделить 5 млн рублей на масштабную посадку новых деревьев взамен спиленных. Посадка пройдёт уже в этом году!» - сообщил Борис Елкин.

В бюджете также планируется закрепить программу восстановления зелёных насаждений на постоянной основе.

«Также продолжим сотрудничать с неравнодушными псковичами и организациями – в прошлые годы благодаря вашей помощи мы уже смогли провести часть посадок за счёт внебюджетных средств. Спасибо каждому, кто участвовал! Теперь мы усиливаем эту работу и объединяем частные инициативы и системную бюджетную поддержку. Только так мы сможем сделать наш город ещё красивее, зеленее и комфортнее для жизни», - добавил градоначальник.

 

Он отметил, что в городе продолжается выборочная санитарная вырубка деревьев, которые были признаны усохшими ещё в прошлом году. Решения приняты на основании актов выездной комиссии с участием представителей УГХ, общественности и депутатов. 

«Если вы наблюдаете процесс вырубки, это означает, что деревья уже длительное время были мёртвыми и представляли потенциальную опасность», - предупредил глава города.

Реклама на ПЛН

