Общество

98 человек и 26 единиц спецтехники устраняют последствия урагана в Псковской области

98 человек и 26 единиц техники спецслужб устраняют последствия урагана, накрывшего юг Псковской области 10 июня. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в инстаграм-аккаунте.

Фото: группа «Подслушано в Бежаницах» в соцсети «ВКонтакте»

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«Вчера Бежаницкий и Локнянский районы накрыл ураган. Люди, к счастью, не пострадали, но шквалистый ветер повалил десятки деревьев, повредил крыши 20 домов в деревне Фишнево, оставил без электричества больше 900 человек. На личном контроле держу реализацию всех мер по восстановлению электроснабжения, устранению последствий стихии и защите людей», - написал губернатор и добавил, что создан оперативный штаб, а в Бежаницах развернут пункт временного размещения на базе средней школы.

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Планируется, что сегодня пройдет совещание губернатора с главами районов и руководством главного управления МЧС.