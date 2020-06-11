Общество

Отправка призывников на службу в Псковской области проходит без срыва установленных сроков

Отправка призывников на службу в Псковской области проходит согласно плану, без срыва установленных сроков, сообщил Псковской Ленте Новостей врио военного комиссара области Сергей Середюк.

Призыв на военную службу граждан, в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе, проводится в регионе с 1 апреля. Заданием штаба Западного военного округа на весенний призыв определено, что для прохождения военной службы из Псковской области будет призвано и направлено в ряды российской армии порядка 900 человек.

Работа призывных комиссий в регионе началась 18 мая. Первая отправка в войска состоялась 21 мая. В основном, граждане, призванные на военную службу весной 2020 года, будут отправляться в воинские части Западного военного округа, который включает в себя 26 субъектов РФ. В настоящее время в ряды Вооруженных сил отправлен 121 человек, в том числе в такие войска, как ВДВ, ВКС, Национальную гвардию и МЧС. Отправки проходят согласно плану, без срыва установленных сроков.

Весенний призыв 2020 года, безусловно, является особенным, отметили в военкомате. Он проходит в условиях пандемии, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). Разработан и согласован «Алгоритм действий военного комиссариата Псковской области при проведении мероприятий по призыву граждан на военную службу весной 2020 года в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Этот документ утвержден главным санитарным врачом Псковской области Александром Нестеруком и председателем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко.

Кроме того, в военном комиссариате также создан оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, который располагается по адресу: город Псков, улица Первомайская, 38. Штаб организует взаимодействие с администрацией Псковской области и оперативным штабом по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

В ходе работы с призывниками ведется активная информационно-разъяснительная работа о проводимых в военном комиссариате Псковской области мероприятиях, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции. Вся необходимая информация также доводится их родителями, заключили в военкомате.