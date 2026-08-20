 
Общество

Псковичей просят помочь детям из Херсонской области собраться в школу

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В Псковской области в преддверии нового учебного года проводится благотворительная акция «Соберем ребенка в школу». Она направлена на оказание адресной помощи в подготовке к новому учебному году детям из малообеспеченных, многодетных семей, детям с особенностями здоровья, а также школьникам из исторических регионов Российской Федерации и семей участников СВО, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном правительстве. 

В рамках этого сбора главными адресатами помощи станут общеобразовательные организации Херсонской области. Акция продлится вплоть до 1 сентября.

Ведется сбор необходимых школьных принадлежностей и канцелярских товаров. Перечень принимаемых предметов: 

  • Альбомы для рисования (А4)
  • Бумага офисная (А4)
  • Бумага цветная двусторонняя (А4)
  • Гуашь
  • Дневники 
  • Карандаши
  • Картон цветной и белый (А4)
  • Клей ПВА и клей-карандаш
  • Акварельные краски
  • Ластики
  • Линейки
  • Наборы кисточек для рисования
  • Наборы цветных карандашей
  • Ножницы
  • Тетради в клетку и в линейку (12, 24, 48, 96 листов)
  • Точилки для карандашей
  • Транспортиры и циркули (разных размеров)
  • Фломастеры
  • Шариковые ручки с синей пастой

Пункты приема помощи:

  1. Ресурсный центр добровольчества Псковской области: улица Конная, 2 (будние дни с 9:00 до 18:00).
  2. Ближайший штаб приёма гуманитарной помощи.

Ежегодную благотворительную акцию «Соберем ребенка в школу» организует Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Ассоциацией волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития Добро.рф.

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