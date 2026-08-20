Псковичей просят помочь детям из Херсонской области собраться в школу

В Псковской области в преддверии нового учебного года проводится благотворительная акция «Соберем ребенка в школу». Она направлена на оказание адресной помощи в подготовке к новому учебному году детям из малообеспеченных, многодетных семей, детям с особенностями здоровья, а также школьникам из исторических регионов Российской Федерации и семей участников СВО, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном правительстве.
В рамках этого сбора главными адресатами помощи станут общеобразовательные организации Херсонской области. Акция продлится вплоть до 1 сентября.
Ведется сбор необходимых школьных принадлежностей и канцелярских товаров. Перечень принимаемых предметов:
- Альбомы для рисования (А4)
- Бумага офисная (А4)
- Бумага цветная двусторонняя (А4)
- Гуашь
- Дневники
- Карандаши
- Картон цветной и белый (А4)
- Клей ПВА и клей-карандаш
- Акварельные краски
- Ластики
- Линейки
- Наборы кисточек для рисования
- Наборы цветных карандашей
- Ножницы
- Тетради в клетку и в линейку (12, 24, 48, 96 листов)
- Точилки для карандашей
- Транспортиры и циркули (разных размеров)
- Фломастеры
- Шариковые ручки с синей пастой
Пункты приема помощи:
- Ресурсный центр добровольчества Псковской области: улица Конная, 2 (будние дни с 9:00 до 18:00).
- Ближайший штаб приёма гуманитарной помощи.
Ежегодную благотворительную акцию «Соберем ребенка в школу» организует Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Ассоциацией волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития Добро.рф.