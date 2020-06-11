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Губернатор поблагодарил за проявленное мужество Артема Мазепу, спасшего людей из пожара

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 11 июня, встретился с жителем города Пскова Артемом Мазепой, который несколько дней назад спас из огня пятерых детей и пожилую женщину. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«Это правильный мужской проступок. Спасибо вам, что не побоялись пожара и спасли людей», - отметил Михаил Ведерников и за проявленные смелость и мужество вручил молодому человеку благодарственное письмо администрации области. Глава региона также передал Артему Мазепе памятный подарок и сообщил, что в ближайшее время он обратится к главе МЧС России Евгению Зиничеву для представления героя к ведомственной награде.

Артем Мазепа поблагодарил губернатора за оказанное внимание. «На самом деле награды мне совсем не важны, лучше помогите тем людям, которые пострадали», - обратился он к главе региона. Михаил Ведерников в свою очередь отметил, что он уже дал соответствующие распоряжения.

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Напомним, 9 июня в жилом доме в деревне Березовец Новоржевского района произошел пожар. В помещении находились пятеро детей от 2 до 12 лет и пожилая женщина. По счастливой случайности здесь же гостил друг семьи, 20-летний пскович Артем Мазепа. Он не растерялся и вынес детей на улицу и помог бабушке выбраться из окна горевшего дома. Оперативно прибывший на место пожарный расчет локализовал возгорание. В результате происшествия никто не пострадал.