Губернатор с гордостью отозвался о поступке новоржевца, который спас шестерых человек

«Никогда не знаешь, когда судьба захочет проверить тебя на прочность, и сможешь ли ты достойно принять этот вызов», - написал в своем инстаграм-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников, имея в виду поступок молодого новоржевца.
9 июня в деревне Березовец Новоржевского района из-за детской шалости загорелся дом, где находились пожилая женщина и пятеро детей в возрасте от 2 до 12 лет.
«По счастливой случайности здесь же гостил друг семьи – Артём Мазепа. Он не растерялся, вывел сначала детей, а затем помог бабушке выбраться через окно. Никто не знает, чем всё могло бы закончиться, если бы Артёма не было рядом», - отметил глава региона.
Пост сопровождается хештегами: Псковская область, дети, герои, гордимся.