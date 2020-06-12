Общество

Голикова анонсировала запуск производства первой вакцины от COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала лидерами по созданию вакцины от коронавируса Институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора «Вектор» и Институт вакцин и сывороток ФМБА, появление их вакцин ожидается в 2020 году.

«В соответствии с поручением президента… правительством Российской Федерации был утвержден план-график разработки, государственной регистрации, в том числе с ускоренной процедурой, и запуска в промышленное производство вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции. Такой график был утвержден 29 мая», - приводит слова Татьяны Голиковой РИА Новости.

По ее словам, о графике доложено президенту, его контролируют. При этом в графике не учитываются вакцины, которые разрабатывает бизнес. Вице-премьер отметила, что разработкой вакцины занимаются 10 федеральных государственных бюджетных учреждения.

«Если говорить по срокам, то лидерами являются – лидерами, я говорю в тех случаях, когда вакцина ожидается с появлением в 2020 все-таки году – лидерами являются три учреждения», - сказала Татьяна Голикова.

Она уточнила, что это Федеральное государственное бюджетное учреждение «Институт Гамалеи», который работает в сотрудничестве с 48-м институтом Минобороны РФ. Период проведения клинических исследований у них - июнь-август 2020 года, предполагаемый период госрегистрации – август, а промышленное производство - сентябрь.

Приблизительно так же по срокам идет Государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора, добавила вице-премьер. На регистрацию они планируют подать в сентябре.

Еще одно учреждение - это Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) - планирует приступить к клиническим испытаниям в сентябре-декабре, а в октябре-декабре предоставить регистрационное досье, выйти на промышленное производство в декабре, проинформировала Татьяна Голикова.