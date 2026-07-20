По «делу Шлосберга*» сторона обвинения закончила представлять доказательства

Сторона обвинения в деле заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга*, который обвиняется в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию ВС РФ, закончила представлять доказательства. В судебном заседании объявлен перерыв до 21 июля, сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Сегодня Псковским городским судом в ходе рассмотрения уголовного дела в отношении Льва Шлосберга*, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 280.3 УК РФ, п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, сторона обвинения закончила представлять доказательства.

В судебном заседании объявлен перерыв до 10:00 21 июля по ходатайству подсудимого для консультации с защитниками.

Напомним, Лев Шлосберг* обвиняется в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, и публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ.

До этого находился под домашним арестом, в СИЗО его отправили 5 декабря 2025 года.

Ранее ему было назначено наказание в виде обязательных работ за нарушение требований, накладываемых статусом иноагента. Обжаловать приговор не удалось.

*В соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов, Росфинмониторингом внесен в реестр экстремистов и террористов.