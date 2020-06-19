Общество

Летние кафе и веранды в Псковской области скоро смогут принимать посетителей

Летние кафе и веранды смогут принимать посетителей в июне. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников сегодня, 19 июня, в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«На примере Москвы мы увидели, что сфера общественного питания может работать в режиме веранд и летних кафе, но с соблюдением все мер безопасности», - сказал губернатор.

Кроме того, по его словам, можно рассмотреть возможность работы баз отдыха, перейти от работы их как обсерватора в полноценный режим.

Михаил Ведерникова добавил, что разработан детальный регламент работы баз отдыха, согласованный с Роспотребнадзором.