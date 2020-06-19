Общество

Пскович оплатил долги в 700 тысяч рублей для продажи своей квартиры

Псковичу пришлось оплатить свои многочисленные задолженности, чтобы продать квартиру. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Продолжительное время гражданин игнорировал требования судебного пристава оплатить свои долги. А между тем совокупный долг перед налоговыми органами, кредитными организациями, ГИБДД и коммунальными службами составлял около 700 тысяч рублей.

В рамках исполнительных производств судебный пристав ОСП Псковского района в качестве мер принудительного исполнения вынес постановление о запрете на проведение регистрационных действий в отношении движимого и недвижимого имущества должника.

Побуждающим фактором к оплате задолженности стал запрет на проведение регистрационных действий с квартирой должника, которая готовилась на продажу. Сотрудники Росреестра напомнили ему о вынесенном запрете на регистрационные действия.

Чтобы осуществить сделку купли-продажи гражданин полностью оплатил все долги в полном объеме.

Все ограничения в отношении имущества должника отменены. Исполнительные производства подлежат окончанию.