Общество

Нерабочая среда ждет россиян на этой неделе

У россиян в среду, 24 июня, когда состоится парад Победы, будет нерабочий день, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роструд.

Президент России Владимир Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы из-за ситуации с распространением коронавируса. 9 мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже Министерству обороны было поручено начать подготовку к параду 24 июня.

Как рассказали в Роструде, 24 июня будет нерабочим днем с сохранением зарплаты в связи с указом президента. В этом случае 23 июня не считается предпраздничным днем, поэтому продолжительность рабочего дня не сокращается на час.