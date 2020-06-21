Общество

Акции для детей на тему «Мир без войны» пройдут 24 июня в Псковской области

Акции, посвященные теме «Мир без войны» пройдут в Псковской области 24 июня. Об этом на пресс-брифинге ПЛН напомнила начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации области Наталья Плявинская.

«24 июня — историческая дата проведения парада Победы в Москве. В эту дату у нас пройдет мастер-класс для детей, где они будут учиться, как сделать голубя мира», - рассказала Наталья Плявинская.

В дошкольных учреждениях области пройдет акция «Я рисую мелом». Фото рисунков на асфальте на тему мира будут размещены в социальных сетях.

«В 21.50 состоится акция "Луч Победы". Мы приглашаем всех жителей региона включить фонарики в домах, окнах, машинах. Акций много, у каждого есть возможность присоединиться к любой на свой вкус», - заявила Наталья Плявинская.