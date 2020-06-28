Общество

Почти 1600 человек с начала года обратились в Псковской области по поводу укусов клещей

С жалобами на укусы клещей в медицинские организации Псковской области с 18 по 24 июня обратилось 216 человек, из них 54 детей. Всего с начала эпидемического сезона по поводу укусов клещей обратилось 1588 человек, из них 534 детей, что на 21,4% ниже в сравнении со среднемноголетними недельными данными, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество обратившихся снизилось на 37,6%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что первый случай присасывания клеща в 2020 году был зарегистрирован 19 февраля в Псковском районе. С 6 марта областным управлением Роспотребнадзора в рамках реализации плана по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся с укусами клещей, проводится еженедельный мониторинг за заболеваемостью инфекциями, передающимися иксодовыми клещами.

По данным ведомства, в 2020 году против клещевого вирусного энцефалита привито 1949 человек, в том числе 111 детей. Серопрофилактика проведена 3 детям до 17 лет.

Акарицидные обработки проведены на площади 84,8 га, плановый показатель - 600 га. Таким образом план по проведению акарицидных обработок выполнен на 14,1%. На территории лечебно-оздоровительных учреждений акарицидные обработки проведены на площади 5,35 га, план - 190 га (выполнен на 2,82%.)

С начала сезона исследовано 1018 клеща, снятых с пострадавших (за неделю - 160). Их них выявлено положительных на клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) - 18, на иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ) - 90, на моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ) - 23, на гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ) - 1.

С начала сезона пораженность клещами, снятых с людей, клещевыми инфекциями составила: КВЭ -1,8%, ИКБ - 23,8 %, МЭЧ - 6,1 %, ГАЧ - 0,27 %.

Напомним, в Пскове удаление клещей проводится в травматологическом пунктах.

В городах Псков и Великие Луки открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.

Исследования клещей проводятся в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» по адресам: Псков, ул. Гоголя, 21а, телефон (8112) 66-42-80; Великие Луки, ул. Тимирязева, телефон: (81153) 7-70-90. Часы работы лаборатории: ежедневно с 9:00 до 12:00 с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.

Живых клещей, снятых с человека, помещают в герметично закрывающуюся пробирку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и доставляют в лабораторию с соблюдением холодовой цепи с обязательным наличие сопроводительных документов. При невозможности сохранения живого клеща в лабораторию может быть доставлен погибший клещ, либо его фрагмент с соблюдением вышеобозначенных требований.

В случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью.