Депутата Законодательного Собрания Псковской области Павла Лукина включили в состав комитета по социальной политике и в комитет по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и землепользованию, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: сайт Палаты молодых законодателей

Решение принято по желанию самого депутата работать в этих комитетах и войти в состав комиссии.

Одновременно состав комиссии по вопросам молодёжной политики увеличен с 9 до 10 депутатов.

Напомним, терапевт Дедовичской районной больницы, единоросс Павел Лукин вошёл в депутатский корпус Заксобрания Псковской области 29 октября.

Он получил вакантный мандат Законодательного Собрания Псковской области, освободившийся в связи с избранием Натальи Мельниковой сенатором РФ. Соответствующее решение Избирательной комиссии Псковской области было озвучено на сессии регионального парламента.

Павел Лукин участвовал в выборах депутатов восьмого созыва Заксобрания в составе единого списка, выдвинутого партией «Единая Россия».

До регистрации депутатом Заксобрания Павел Лукин входил в действующий состав Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Псковской области и в Палату молодых законодателей при Совете Федерации РФ.

Павел Лукин родился и вырос в Дедовичах, получил медицинское образование в Санкт-Петербурге, после окончания учёбы вернулся на работу в Дедовичскую районную больницу.