Розничную продажу электронных систем доставки никотина (вейпов) и жидкостей для них запретят в Псковской области с 1 марта 2027 года. Соответствующий законопроект приняли депутаты Законодательного Собрания, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

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Региональный законопроект подготовили после того, как федеральное законодательство разрешило субъектам России самостоятельно вводить такой запрет.

Необходимость ограничения авторы инициативы объясняют заботой о здоровье жителей и распространением никотиновой продукции.

В пояснительной записке приводятся данные ВЦИОМ. Согласно исследованию, каждый пятый совершеннолетний россиянин хотя бы раз пользовался вейпами. Сейчас их используют 9% опрошенных: 5% курят только электронные устройства, еще 4% совмещают их с обычными сигаретами и другой никотиновой продукцией. Среди причин популярности вейпов респонденты называют отсутствие запаха табака и желание отказаться от обычных сигарет.

Запрет на розничную продажу вейпов уже ввели в нескольких российских регионах, в том числе в Ленинградской, Вологодской, Архангельской, Смоленской, Рязанской и Нижегородской областях, а также в Санкт-Петербурге.

Законопроект прошел публичное обсуждение, которое состоялось с 7 по 17 ноября 2026 года.

За продажу вейпов после введения запрета продавцам грозит административная ответственность. Для организаций и предпринимателей, имеющих лицензию на торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией, нарушение также может обернуться ее аннулированием.

Следить за соблюдением запрета будет Министерство экономического развития Псковской области в рамках контроля за лицензионными требованиями. Протоколы об административных правонарушениях будет составлять региональное управление Роспотребнадзора.

«За» проголосовало 24 депутата в двух чтениях.