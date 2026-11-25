Цели и задачи Народного фронта остаются неизменными, несмотря на стремительно меняющуюся обстановку: движение продолжает выступать связующим звеном между гражданами и органами власти, поделился руководитель регионального исполкома Народного фронта Виктор Остренко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Как отметил гость студии, ключевая миссия движения продиктована общественной жизни, где значительная часть проблем возникает вне заранее утвержденных планов и графиков.

«Цели и задачи, на мой взгляд, особо сильно не поменялись. В нашей жизни происходит очень много различных событий, которые невозможно запланировать или записать в какой-то ежедневник в качестве поступательных задач для развития общества», — добавил Виктор Остренко.

Он также добавил, что для решения разного рода вопросов в стране выстроена целая система органов власти, главная задача которой — обеспечить равные возможности и защиту для каждого гражданина. Однако на практике этого ресурса хватает не всегда.

«Эта система призвана для того, чтобы общество, страна, каждый гражданин этой страны был в равных условиях представлен теми возможностями, которые ему предоставляет эта страна, и в том числе был защищен. И когда возникают ситуации, требующие какого-то дополнительного вмешательства, не всегда это получается сделать за счет системы органов власти. Для этого существует гражданское общество, общественный сектор», — объяснил Виктор Остренко.

Гость студии также напомнил, что институты гражданского общества в России начали формироваться еще в начале 1990-х годов, и сегодня этот сектор занимает устойчивую позицию в решении государственных и локальных задач.