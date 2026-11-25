Мировых на участки №№ 6, 20, 29 и 42 назначили путем тайного голосования на четвертой сессии Законодательного Собрания Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мировым судьей судебного участка №6 в границах административно-территориальной единицы «Красногородский район» без ограничения срока полномочий назначили Ирину Шилову. Общий стаж работы в области юриспруденции 14 лет 5 месяцев. «За» проголосовали 24 депутата.

Мировым судьей судебного участка №20 в границах административно-территориальной единицы «Невельский район» без ограничения срока полномочий назначили Татьяну Терехову. Общий стаж работы в области юриспруденции 16 лет 7 месяцев. «За» проголосовали 24 депутата.

Мировым судьей судебного участка №29 в границах административно-территориальной единицы «город Псков» на трехлетний срок полномочий назначили Анну Гребневу. Общий стаж работы в области юриспруденции 11 лет 4 месяца. «За» проголосовали 24 депутата.

Мировым судьей судебного участка №42 в границах административно-территориальной единицы «город Псков» без ограничения срока полномочий назначили Ольгу Павлович. Общий стаж работы в области юриспруденции 18 лет 9 месяцев. «За» проголосовали 24 депутата.