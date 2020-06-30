Общество

Елена Никанорова уволена с должности главврача Великолукской межрайонной больницы

Служебная проверка в отношении главного врача Великолукской межрайонной больницы завершена. Елена Никанорова уволена по инициативе работодателя. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Благодарю всех, кто обращал внимание на проблемы в организации работы больницы и поликлиники, кто доводил информацию до ответственных структур. В настоящий момент наш приоритет – максимально быстрое возвращение учреждения в нормальное рабочее русло. В этом помогут как псковские, так и московские врачи. Решение о новом руководителе будет принято с учетом мнения коллектива», - пояснил глава региона.