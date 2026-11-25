Больше всего готовы платить заведующему травматолого-ортопедическим отделением. Компания предлагает зарплату от 174 тысяч рубле, к такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы и подбору персонала в России SuperJob, проанализировав вакансии, представленные в Пскове в ноябре.

На данную должность ищут сотрудника с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом специалиста и повышением квалификации по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

На втором месте – вакансия директора магазина с зарплатой до 121 тысячи рублей. Успешный кандидат должен иметь релевантный опыт работы.

На третьем месте – мобильный банкир с зарплатой до 130 тысяч рублей. Компания предлагает оплату больничного до 10 дней и корпоративные скидки от партнеров.

В рейтинг также вошла вакансия помощника машиниста железнодорожно-строительной машины с зарплатой до 120 тысяч рублей.

В топе лучших предложений — вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах и логистике.

В Балашихе, Подольске, Пскове, Петрозаводске, Нижнем Тагиле, Новороссийске, Твери в числе самых интересных вакансий — предложения для врачей.

Вакансии водителей с зарплатой от 120 тысяч рублей в месяц и выше — в топе предложений Подольска.

Зарплатные предложения от 100 тысяч рублей для инженерно-технических специалистов и квалифицированных рабочих поступили от работодателей Балашихи, Подольска, Пскова, Смоленска, Сургута, Тамбова, Твери и Тулы.