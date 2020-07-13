Общество

Более 100 псковских школьников приняли участие в онлайн-проекте #ЛетоВКубе

В первый месяц школьных каникул Центр цифрового образования «IT-куб. ПСКОВ» реализовал образовательный проект #ЛетоВКубе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Изучить основы программирования смогли не только школьники из Пскова, но и из Великих Лук, Псковского, Невельского, Новосокольнического, Опочецкого районов, всего — более 100 учащихся. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Дети проходили обучение в онлайн-режиме с использованием региональной образовательной платформы «Цифровой урок». IT-куб разработал программы для школьников от 9 до 15 лет, начиная с азов программирования до программ, направленных на изучение промышленного программирования и автоматизации. Обучение ребят проходило по таким направлениям, как введение в спортивное программирование, системное администрирование, цифровой туризм и информационные технологии в туризме, 3D-моделирование.