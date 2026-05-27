Губернатор Михаил Ведерников встретился с представителями оппозиционных фракций накануне годового отчёта

В преддверии 55-й сессии Псковского областного Собрания, на которой губернатор Михаил Ведерников представит отчёт о деятельности Правительства региона за 2025 год, состоялись традиционные встречи главы области с депутатами. От оппозиционных партий в прямом диалоге приняли участие представители КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Новых людей» и «Яблока». В заседании также участвовал председатель Собрания Александр Котов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Собрании.

В центре внимания оказались вопросы ЖКХ, социальной поддержки и инфраструктурного развития – каждый вопрос получил подробный ответ и реакцию главы региона.

Руководитель фракции ЛДПР в Собрании Антон Минаков поднял тему реализации федеральной программы «Чистая вода». Губернатор отметил, что в целом по области более 80% жителей обеспечены водой нормативного качества, и передал слово для комментария по ситуации со станцией водоочистки на подземном водозаборе в Пскове главе города Борису Елкину. Руководитель муниципалитета пояснил, что дело находится в апелляционной инстанции: подрядчик оспаривает решение суда. Сразу после официального завершения процесса город приступит к пуско-наладочным работам собственными силами.

Ещё один вопрос касался создания новых центров реабилитации участников СВО по примеру открытого при Псково-Печерском монастыре. «Мы были первыми. И это уникальный опыт, который уже используется другими регионами как успешная практика», – ответил Михаил Ведерников. Глава региона добавил, что в строй уже введён новый корпус военного госпиталя, а приоритет сейчас – реконструкция старого здания, чтобы область была готова принять всех военнослужащих, нуждающихся в лечении и реабилитации.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Наталья Тудакова предложила расширить действие программы «Псковский гектар» на соотечественников, переселившихся в Псковскую область из-за рубежа. «Ещё не все получили российское гражданство, но эти люди нацелены обустраиваться на нашей земле, и выделение участков в пользование могло бы быть полезно региону», – аргументировала депутат. Губернатор поддержал идею, но обратил внимание на необходимость соблюдения федерального законодательства и поручил профильному ведомству проработать вопрос для дальнейшего обсуждения с парламентариями.

Депутаты также обсудили с губернатором координацию работы по формированию доступной среды, внедрение новых реабилитационных методик, ситуацию с обращением с ТКО и обеспечение доступности мобильного интернета. В завершение встречи Михаил Ведерников поблагодарил представителей оппозиции за конструктивную работу в 2025 году.

Напомним, что отчёт о деятельности правительства Псковской области за прошедший год губернатор представит на пленарном заседании Собрания 28 мая.