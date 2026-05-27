В Пскове состоялась церемония возложения цветов к мемориалу «Стражам границы»

В Сквере Пограничников прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню пограничника. В рамках события состоялась церемония возложения цветов и венков к мемориалу «Стражам границы» 27 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Участники церемонии почтили память военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, минутой молчания. После официальной части и прохождения почетного караула присутствующие возложили цветы к подножию монумента.

Мероприятие прошло в соответствии с регламентом празднования памятной даты.