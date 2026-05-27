МВД предупредило о новой мошеннической схеме с фотографиями погибших бойцов СВО

Мошенники придумали новую схему, в которой обещают легкий заработок за фотографии надгробий погибших бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом 27 мая сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Злоумышленники предлагают <…> сфотографировать надгробия участников специальной военной операции или «аллеи героев». За несколько снимков, переданных «работодателю», обещают денежное вознаграждение», — указано в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что за предложениями стоят украинские спецслужбы и мошеннические call-центры. Полученные персональные данные используют для звонков родственникам погибших якобы с выплатами от Минобороны, а также передают в разведывательные структуры противника для информационно-психологических операций и дестабилизации ситуации в России.

В МВД призвали граждан не поддаваться на подобные предложения и сообщать о них в правоохранительные органы, добавила «Газета.Ru».