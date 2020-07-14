Общество

Госдума одобрила поправки о трехдневном голосовании

Госдума одобрила поправки, допускающие проведение голосования на парламентских выборах в течение трех дней.

Из поправки следует, что по решению Центризбиркома голосование на думских выборах «может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней». Это решение может быть принято не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении этих выборах. Оно не подлежит пересмотру, предусматривает поправка, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, по решению ЦИК голосование может проводиться «вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах)».

Поправка дает ЦИК право устанавливать «иные особенности голосования, установления итогов голосования в дни голосования».

По аналогии с выборами в Госдуму, но уже по решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Голосование на этом уровне также допускается вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах).

В случае принятия решения о проведении «многодневки», голосование по открепительным удостоверениям и досрочное голосование не проводятся.

Это касается выборов в органы госвласти, органы местного самоуправления, референдума субъекта РФ и местного референдума.

Как сообщил ранее зампред профильного комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов (фракция «Справедливая Россия») «трехдневное голосование можно будет проводить уже на следующих за сентябрьскими выборами».

Думская оппозиция, комментируя возможность многодневного голосования, высказалась против.

В частности, от оппозиционных фракций высказывались опасения, что обеспечить присутствие наблюдателей в течение трех дней у них не получится из-за нехватки людских и финансовых ресурсов.

Кроме того, принятый вариант «многодневки» открывает дополнительные возможности для манипуляций, считают они.