 
Общество

Ситуацию с ТКО в сезон загородного отдыха взяли на контроль в Псковском округе

Ряд оперативных вопросов рассмотрели сегодня в ходе еженедельного ВКС-совещания с сотрудниками территориальных отделов Псковского муниципального округа, сообщила глава округа Наталья Федорова в Мах.

В ходе совещания речь шла о контроле ситуации по линии сбора и хранения ТКО: активный сезон загородного отдыха наступил, объемы твердых коммунальных отходов на территориях выросли.

«Необходимо контролировать ситуацию в целом, профилактировать образование несанкционированных свалок. Особый акцент ввиду приближающегося праздника Святой Троицы необходимо сделать на уборку кладбищ», - подчеркнула Наталья Федорова.

Также одной из тем, по ее словам, стала акарицидная обработка муниципальных территорий. Она планомерно проводится еще с конца апреля.

 

«С наступлением благоприятных погодных условий активность иксодовых клещей возросла. Одной из мер профилактики, относящихся к полномочиям муниципалитета, является обработка общественных территорий и территорий образовательных организаций. Территориальные отделы доложили о выполненных подрядчиками на сегодняшний день объемах работ. Стоит задача завершить эту работу в максимально короткий срок и с должным качеством», - отметила Наталья Федорова.

