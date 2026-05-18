 
Общество

Сотрудников Псковской областной больницы наградил министр здравоохранения РФ

Сотрудников Псковской областной клинической больницы удостоили региональных и федеральных наград за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие здравоохранения Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в лечебном учреждении.

Фото здесь и далее: Правительство Псковской области

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области» присвоили заведующему отделением сосудистой хирургии, врачу-сердечно-сосудистому хирургу Абдулло Шабонову.

«Абдулло Амирмуратович — специалист высокого класса, чья работа спасает жизни пациентов с тяжёлой сосудистой патологией. Под его руководством отделение внедряет современные эндоваскулярные методики», - отметили в больнице.

Почётной грамотой Губернатора Псковской области награждена старшая медицинская сестра отделения ранней медицинской реабилитации Римма Титова.

«Римма Константиновна — наставник и организатор, чья работа обеспечивает качественное сестринское сопровождение пациентов в критически важный период восстановления после инсультов, травм и операций», - подчеркнули в ПОКБ.

Отмечается, что эти награды — признание не только личных заслуг, но и вклада всей команды ПОКБ в здоровье жителей региона.

«Мы гордимся нашими коллегами и продолжаем работать над повышением качества медицинской помощи. Поздравляем Абдулло Амирмуратовича и Римму Константиновну с заслуженными наградами!» - заключили в больнице.

