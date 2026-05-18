Свыше 6 тысяч польских саженцев не пропустили в Россию через Псковскую область

На российско-латвийской границе РФ на многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка государственный инспектор управления Россельхознадзора провел карантинный фитосанитарный контроль 6 207 штук саженцев декоративных деревьев лиственных пород и травянистых растений для открытого грунта, выращенных в Польше, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

В ходе контрольных мероприятий специалист ведомства установил, что сведения на маркировке о месте и (или) участке производства, экспортёре подкарантинной продукции не соответствуют сведениям, указанным в фитосанитарном сертификате. Следовательно, данный документ не подтверждает соответствие ввозимой партии продукции предъявляемым карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортёра.

Ввоз декоративных саженцев растений и деревьев на территорию Российской Федерации запретили.

