 
Общество

Психолог объяснила снижение рождаемости в мире

Распространение смартфонов и цифровых технологий не является прямой причиной снижения рождаемости, а отражает изменения в ценностях современного общества, заявила социальный и психоаналитически ориентированный психолог Александра Михеичева.

Ранее газета Financial Times сообщила, что анализ данных показал связь между снижением рождаемости в мире и распространением смартфонов, а также высокоскоростного интернета.

«Снижение рождаемости - это не техногенная катастрофа, а отражение выбора современных людей», - рассказала Михеичева изданию NEWS.ru.

По ее словам, еще до появления интернета в обществе начал меняться взгляд на обязательства, а ценность личного комфорта и свободы стала выше модели «вместе и навсегда».

Психолог отметила, что соцсети лишь «упаковали» этот внутренний запрос, позволив людям оставаться «в иллюзии поиска без риска отношений».

«Соцсети удобно упаковали этот новый внутренний запрос: страх уязвимости и нежелание терпеть неудобства реальной близости получили цифровое оправдание, позволяющее оставаться в иллюзии поиска без риска отношений», - пояснила психолог.

Михеичева также добавила, что технологии могут играть и положительную роль: видеосвязь помогает поддерживать отношения на расстоянии, а соцсети позволяют молодым родителям получать поддержку и обсуждать возникающие трудности, пишет РИА Новости.

