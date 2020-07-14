Общество

Безопасность овсяного печенья проверили эксперты Роскачества

Эксперты Роскачества подвели итоги исследования состава овсяного печенья. Продукцию 18 торговых марок в ценовой категории от 5 до 31 рубля за 100 г проверили по 457 показателям качества и безопасности, 400 из которых — разновидности пестицидов.

Согласно результатам испытаний, вся продукция оказалась безопасной. В печенье не было обнаружено тяжелых металлов, микотоксинов, микробиологических нарушений, пестицидов, искусственных добавок и красителей, пишут «Известия».

Не было нарушений и по содержанию акриламида. Более того, продукция торговых марок «Каждый день», «Полет», «Полет ГОСТ», «Посиделкино», «Сладкая слобода», «Хватай-ка», «Хлебная слобода», «Яшкино», «Эки», Globus, Slakon соответствовала требованиям опережающего стандарта Роскачества по данному показателю.

Результаты исследования позволяют утверждать, что все производители при изготовлении овсяного печенья используют овсяную муку. При этом все производители указывали в составе овсяную муку на третьем или четвертом месте от первого ингредиента, что соответствует требованиям к маркировке пищевых продуктов.

Согласно ГОСТу, массовая доля общего сахара в печенье не должна превышать 40%. Продукция всех исследуемых торговых марок соответствует требованиям. Содержание сахара в изученном печенье варьируется от 34,7 до 39,6% — вся продукция соответствует ГОСТу.

Печенье также исследовали на содержание в нем консервантов — бензойной и сорбиновой кислоты. Бензойную кислоту эксперты не обнаружили.

Небольшое количество сорбиновой кислоты присутствовало в печенье за счет ее содержания в маргарине. Соответственно, опережающие требования Роскачества устанавливали исходя из расчетного содержания сорбиновой кислоты в маргарине. Исследование показало, что опережающим требованиям Роскачества соответствовали 17 торговых марок.