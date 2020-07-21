Общество

Серьезных нарушений порядка и процедуры ЕГЭ в Псковской области не зафиксировано

Серьезных нарушений порядка и процедуры ЕГЭ на 21 июля в Псковской области не зафиксировано. Об этом сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов на пресс-конференции 21 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Наши школы, организаторы и дети подготовились хорошо», - подчеркнул руководитель комитета. Все необходимые меры, связанные с использованием защитных масок, санитайзеров, проведением термометрии, по его словам, соблюдаются.

Кроме того, Александр Седунов отметил, что в этом году во всех школах организовано несколько входов в пункты проведения ЕГЭ, чтобы потоки выпускников не пересекались.

Особенностью ЕГЭ-2020 он назвал то, что на два дня был разделен экзамен по русскому языку. «Экзамен проходил в штатном режиме», - констатировал Александр Седунов.